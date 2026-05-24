Parma-Sassuolo 1-0 i gialloblù chiudono con una vittoria
Nel match di Serie A, il Parma ha vinto 1-0 contro il Sassuolo grazie a un gol di Pellegrino. La partita si è conclusa con questa rete, che ha deciso l'esito del confronto nell'ultima giornata del campionato.
Al Parma basta un gol di Pellegrino per regolare la pratica contro il Sassuolo nell’ultima giornata della serie A. Gli emiliani chiudono così il loro campionato con una vittoria in casa nel derby emiliano col Sassuolo. A decidere il match una rete di Pellegrino all’80‘. I gialloblù, salvi da diverse giornate, salgono a 45 punti, provvisoriamente al 12esimo posto in attesa del derby di Torino di stasera che, in caso di vittoria, porterebbe i granata al controsorpasso sugli uomini di Cuesta. Terza sconfitta consecutiva per il Sassuolo, che chiude 11esimo a 49 punti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Primavera 1 | Parma-Sassuolo 0-0 | Highlights
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Match Thread: Parma vs Sassuolo | Serie A | 24 May 13:00 UTC reddit
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Attacco aereo: Pellegrino perfetto di testa, Parma sull'1-0 contro il Sassuolo all'80'Segui qui la diretta di Parma-Sassuolo su TMW Il Parma sblocca la partita all'80' allo stadio Tardini, contro il Sassuolo: cross di Almqvist, Pellegrino di testa batte Turati e fa 1-0. tuttomercatoweb.com
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