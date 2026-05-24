A Parma, cinque ragazzi, tra cui quattro di origine nordafricana e uno italiano, hanno circondato e picchiato due insegnanti nei giorni scorsi.

A Parma cinque ragazzi, quattro di origine nordafricana e un italiano, nei giorni scorsi hanno circondato e malmenato due professori. Il caso è esploso grazie alla pubblicazione di un video che testimonia tutta l’aggressione avvenuta nel parchetto adiacente l’Itis Leonardo Da Vinci. Prima qualche minaccia, poi gli spintoni. Infine calci, pugni e bastonate al prof di ginnastica e a un suo collega, quello che minacciando la chiamata alle forze dell’ordine è riuscito a placare la furia dei maranza, che urlavano «Ti stacchiamo la testa». Alla fine i prof sembrano orientati a non denunciare i ragazzi. Il preside del Da Vinci, Giorgio Piva, ha. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Parma, i maranza picchiano i prof: il pugno durissimo di Valditara (anche sulla sinistra)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parma, studenti maranza massacrano a pugni e bastonate due prof nel parco: il video che sconvolge l'ItaliaDue insegnanti sono state aggredite con pugni e bastonate in un parco vicino a una scuola superiore a Parma.

Maranza contro due insegnanti a Parma: prof picchiati e presi a bastonate fuori dalla scuola (video)Due insegnanti sono stati aggrediti e picchiati con bastoni all’esterno di una scuola a Parma.

Temi più discussi: I docenti picchiati dai maranza non faranno denuncia. Valditara esprime grande vicinanza a loro e alla scuola; Prof aggrediti dai maranza: Parma ostaggio delle baby gang. Bocchi (FdI): Servono provvedimenti urgenti e pene esemplari; Studenti maranza accerchiano e picchiano docente al parco tra le risate: Ti faccio saltare la testa, il video è virale; Studenti picchiano a Parma due docenti, c’è chi chiede il carcere. Crosetto: pene dure, per far capire a tutti. Barbacci: fatto di gravità inaudita.

#Parma, studenti maranza picchiano due insegnanti. In un video l' #aggressione choc. Valditara: Vicinanza ai docenti. Il sindacato: Urgente intervenire. #Tg1 Claudia Antinoro x.com

Studenti maranza accerchiano e picchiano docente al parco tra le risate: Ti faccio saltare la testa, il video è viraleSdegno per quanto accaduto in un parco di Parma. Come riporta Il Giornale, un gruppo di studenti cosiddetti maranza, che spesso si rendono protagonisti di atti violenti, hanno aggredito e picchiato ... tecnicadellascuola.it

Prof aggrediti dai maranza: Parma ostaggio delle baby gang. Bocchi (FdI): Servono provvedimenti urgenti e pene esemplariPaura vicino all’Itis Leonardo da Vinci: studenti e passanti minacciati nel parco. FdI attacca la sinistra: Fallimento educativo e immigrazionista ... ilgiornale.it