Parma docenti picchiati dai maranza | non faranno denuncia

A Parma, nei pressi del Parco Ex Eridania, tre docenti sono stati aggrediti da un gruppo di giovani. Secondo quanto riferito, i professori sono stati picchiati ma non hanno deciso di denunciare l'accaduto. L'episodio si è verificato in un'area frequentata da studenti e cittadini. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali telecamere di sorveglianza. Non ci sono state altre azioni o comunicazioni ufficiali riguardo all'incidente.

Momenti di paura a Parma, nei pressi del Parco Ex Eridania, dove una banda di giovani ha aggredito tre professori, filmando la scena tra le risate. Un’aggressione che inizia con spintoni a un professore e continua verso un altro che tenta di difenderlo. Solo l’intervento di un terzo docente che minaccia di chiamare le forze dell’ordine, smorza la sequenza di violenze. Questa la dinamica, spiegata sul Corriere della Sera di Bologna, che emerge anche dal video pubblicato dal consigliere regionale Emilia-Romagna di Fratelli d’Italia, Priamo Bocchi. Nelle immagini realizzate da uno dei ragazzi della banda, si sentono le risate dei giovani e le urla dei professori che tentano di difendersi, increduli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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