Paperino diventa nobile? Tappa speciale a Firenze

Notizia in breve

A Firenze, un evento speciale ha trasformato Paperino in un nobile. La cerimonia ha attirato numerosi spettatori e appassionati del personaggio, che hanno assistito alla consegna di un riconoscimento ufficiale. La scena ha visto il personaggio, noto per le sue disavventure e il cuore generoso, ricevere un titolo che celebra la sua popolarità tra grandi e piccini. La manifestazione si è svolta in una cornice pubblica, con grande partecipazione di pubblico.