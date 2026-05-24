Paperino diventa nobile? Tappa speciale a Firenze
A Firenze, un evento speciale ha trasformato Paperino in un nobile. La cerimonia ha attirato numerosi spettatori e appassionati del personaggio, che hanno assistito alla consegna di un riconoscimento ufficiale. La scena ha visto il personaggio, noto per le sue disavventure e il cuore generoso, ricevere un titolo che celebra la sua popolarità tra grandi e piccini. La manifestazione si è svolta in una cornice pubblica, con grande partecipazione di pubblico.
Personaggio amatissimo, Paolino Paperino è uno di noi con i suoi pasticci, le ansie quotidiane, il carattere un po’ ’fumino’, ma anche il cuore d’oro. Il papero più famoso del mondo farà una tappa a Firenze nella storia ’ Paperino Marchese d’Italia ’ scritta da Alessandro Ferrari e disegnata da l versiliese Umberto Sacchelli. Questa avventura, sarà all’interno del numero 3679 del settimanale Topolino (edito da Panini Comics ), disponibile da mercoledì 27 maggio in edicola e su Panini.it. Il viaggio parte da Milano, passando per Firenze, Venezia e Caserta, ed infine arrivando in Sicilia, all’Isola Ferdinandea. Paperino si troverà ad affrontare, insieme a dei compagni inaspettati, un rocambolesco viaggio lungo tutta la penisola, con un solo obiettivo: recuperare il titolo nobiliare ereditato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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