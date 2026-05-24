Papa Leone XIV ha avvertito che la rivoluzione digitale e gli algoritmi rappresentano un rischio per la democrazia. Ha sottolineato che il problema principale non è la possibilità che l'intelligenza artificiale diventi troppo intelligente, ma le conseguenze delle tecnologie digitali sui processi democratici. La preoccupazione riguarda l’influenza degli algoritmi sulle scelte e sui comportamenti degli individui, potenzialmente alterando la partecipazione civica e la trasparenza delle decisioni pubbliche.

Il rischio più grande, secondo Leone XIV, non è che l’intelligenza artificiale diventi troppo intelligente. È che finisca nelle mani di troppo pochi. Ed è proprio da qui che sembra partire la sua prima enciclica sociale, Magnifica Humanitas, attesa come uno dei documenti più significativi del pontificato. Per il Papa matematico la questione dell’IA non riguarda soltanto la tecnologia, ma il futuro stesso della democrazia e della libertà umana. Dietro gli algoritmi, infatti, non ci sono soltanto software o strumenti neutrali: ci sono giganteschi interessi economici, concentrazioni di dati senza precedenti e un potere cognitivo globale che rischia di sfuggire a qualunque controllo democratico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Papa Leone, monito sulla rivoluzione digitale: gli algoritmi rischio per la democrazia

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