Una studentessa ha chiesto aiuto gridando in strada, attirando l’attenzione dei passanti. I carabinieri sono intervenuti e hanno fermato un uomo di 78 anni, accusato di averla palpeggiata e insultata. La ragazza ha riferito di aver subito avances indesiderate. L’uomo è stato portato in caserma e denunciato per violenza sessuale. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

Ad attirare i carabinieri in via della Ferrovia sono state le grida della ragazza che chiedeva aiuto. Quando i militari della stazione di Perugia, impegnati con gli uomini della Squadra di intervento operativo dell’ottavo reggimento Lazio in controlli di prevenzione, intorno alla mezzanotte, hanno trovato la studentessa 25enne in stato di choc. Con lei la sorella. Ai militari ha raccontano che, mentre camminava con la sorella, era stata avvicinata da un uomo a lei sconosciuto, il quale l’avrebbe palpeggiata e insultata ripetutamente. A quel punto sono iniziate le ricerche del presunto responsabile del fatto. Grazie alla descrizione che la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palpeggia e insulta una studentessa. Fermato 78enne per violenza sessuale

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