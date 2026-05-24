Erice ha vinto il campionato di pallamano maschile, battendo Salerno nella seconda partita dei playoff. La squadra ha concluso la serie con una prestazione impeccabile, conquistando il titolo dopo aver perso tre finali precedenti. La vittoria arriva al termine di una gara in cui ha mostrato grande precisione e controllo. Questa è la prima volta che Erice si aggiudica lo Scudetto, dopo aver raggiunto le finali in tre occasioni precedenti senza successo.

Dopo tre finali Scudetto perse, AC Life Style Erice vince finalmente i Playoffs dopo una gara-2 semplicemente perfetta nei confronti di Jomi Salerno. Il club siciliano non commette errori e riesce a scongiurare l’eventuale terza prova imponendosi per 22 a 20. Le ‘Arpie’, dopo aver primeggiato nella regular season, chiudono la stagione in bellezza dopo aver ottenuto ottenuto 21 risultati utili su 22 partite (20 vittorie e un pari). Alexandrina Cabral e compagne hanno difeso il vantaggio della gara-1 di settimana scorsa nonostante il match disputato fuori casa. Le campionesse d’Italia in carica e detentrici nell’ultima edizione della Coppa Italia hanno dovuto inchinarsi dopo aver completato il primo tempo già in ritardo di tre reti (10-13). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Erice regola Salerno e finalmente ottiene lo Scudetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pallamano, Erice e Salerno in finale Playoffs 2026Nella pallamano, le squadre di Erice e Salerno si sono qualificate per la finale dei Playoffs 2026.

Pallamano, Erice e Salerno a segno nella Gara 1 delle semifinali PlayoffsNella prima giornata delle semifinali dei Playoffs di Serie A1 2025-26, le squadre di Erice e Salerno hanno ottenuto una vittoria nella gara 1.

Temi più discussi: Pallamano femminile, finale play-off: Erice non sbaglia in gara-1; Pallamano, Jomi Salerno da dentro o fuori. Alla 'Palumbo' bivio Scudetto con Erice: vincere per portare la finale alla bella; Pallamano finale Playoffs | Erice non sbaglia Gara-1.

Handball Erice vince lo scudettoDopo tre tentativi andati a vuoto, la Handball Erice vince lo scudetto di pallamano, al termine di una gara tiratissima, in cui la quarantasettenne Chana Masson si è rivelata decisiva. Il match contro ... rainews.it

Pallamano femminile, finale play-off: Erice non sbaglia in gara-1L'AC Life Style Erice regola la Jomi Salerno nella prima sfida della finale dei play-off della Serie A1 2025-2026 di pallamano femminile: le siciliane, ... oasport.it