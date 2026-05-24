Il Napoli ha scelto un allenatore napoletano per guidare la squadra. La decisione è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un collegamento con la città e la sua cultura. La scelta è stata fatta senza riferimenti a altre figure o a motivazioni esterne, concentrandosi esclusivamente sulla provenienza e sulla conoscenza del territorio. La società ha comunicato che il nuovo allenatore inizierà il suo incarico nelle prossime settimane.

Se vogliamo avere come riferimento Paolo Sorrentino e soprattutto il suo mentore Antonio Capuano, nel cinema (come nella vita) tutto dipende se hai qualcosa da dire. “A tien na cosa ‘a ricere” è la frase che il regista già affermato dice al giovane Sorrentino nel film sulla sua vita “È stata la mano di Dio”. Ecco, la scelta dell’allenatore per De Laurentiis è anche una scelta cinematografica non solo calcistica. È sempre stato così per un signore che è nato tra le pellicole, che ha il mestiere di produttore nel sangue. Un allenatore è anche il racconto che si fa del Napoli. Con lui a Firenze Moise Kean ha segnato 25 reti. E tra tutti i nomi che stanno circolando in queste ore (s’avanza anche Mancini ingiustamente tenuto fuori dal casting) ce n’è uno che avrebbe una storia raccontare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Palladino a Napoli sarebbe una storia da raccontare: il Napoli a un napoletano

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