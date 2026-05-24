PALINSESTI 31 MAGGIO-6 GIUGNO 2026 | CARLUCCI IN ARENA NUOVE SERIE AL VIA
Dal 31 maggio al 6 giugno 2026, i palinsesti televisivi di Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema prevedono diverse novità. In questa settimana, su Rai1 ci saranno nuovi programmi e serie, mentre su altri canali sono previste nuove produzioni e cambi di programmazione. I dettagli specifici delle trasmissioni non sono stati ancora comunicati, ma sono in programma vari aggiornamenti e integrazioni nelle griglie di programmazione dei vari emittenti.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 31 maggio al 6 giugno 2026. Rai1 D: Purché Finisca Bene 1ªTv L: Ulisse R M: I Volti della Repubblica: 80 Anni Referendum live M: Lussemburgo-Italia G: Purché Finisca Bene R V: Campioni del Mondo: Italy Loves Unesco live S: Pino È R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (2 ep.) fine M: Un Nuovo Inizio 1ªTv M: Ticket to Paradise G: Montmartre new V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin R il 0106, ore 17:50-19:05 – Concerto Festa della Repubblica dal 0106, ore 12:00 – Camper Osteria Italia il 0206, ore 9:00 – Celebrazione Festa della Repubblica il 0206, ore 18:40 – 80... 🔗 Leggi su Bubinoblog
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PALINSESTI 31 MAGGIO-6 GIUGNO 2026: CARLUCCI IN ARENA, NUOVE SERIEDal 31 maggio al 6 giugno 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive includono nuove serie e appuntamenti speciali.
Calendario nuove serie TV in Italia 2026 (maggio / giugno 2026)In Italia, il calendario delle nuove serie TV previste per maggio e giugno 2026 si inserisce in un mercato televisivo molto attivo.
Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Forbidden Fruit cancellato nel prime time di Canale 5: il palinsesto tv dal 29 maggio; Serie A: anticipi, posticipi e orari dell'ultima giornata; Cagliari, la salvezza è finalmente realtà: ora spazio alla programmazione.
Nei prossimi due fine settimana proponiamo il film Michael con la seguente programmazione: Domenica 24 maggio 2026 ore 15.00, ore 17.30 e ore 21.00; Sabato 30 maggio 2026 ore 21.00; Domenica 31 maggio 2026 ore 15.00, ore 17.30 e ore 21.00. facebook