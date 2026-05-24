A Palermo si svolge un processo civile contro la mafia, incentrato sulla memoria come atto di resistenza. La causa mira a ottenere risarcimenti e riconoscimenti per le vittime delle attività criminali. La presenza di cittadini e associazioni evidenzia l’impegno nel mantenere vivo il ricordo delle violenze, contrastando le minacce e le intimidazioni. La vicenda si inserisce in un contesto di continui tentativi di minare la memoria collettiva e di minacce alle persone coinvolte.

Ricordare non è un esercizio di nostalgia, ma un atto di resistenza civile che impedisce al passato di farsi oblio. In una città dove le ferite del tempo sembrano non rimarginarsi mai del tutto, il rito della memoria si trasforma in un campo di battaglia morale tra chi vuole onorare il sacrificio e chi tenta di normalizzare l’orrore. Questa tensione costante definisce l’identità di un territorio che, pur tra mille contraddizioni, continua a interrogarsi sul senso profondo del proprio dolore collettivo. Il dovere di non dimenticare emerge con forza proprio quando il silenzio rischia di diventare complice di nuove, sottili forme di oppressione. L’analisi si snoda attraverso i momenti più alti del tributo istituzionale, laddove il sacrificio dei grandi rappresentanti dello Stato diventa bussola per le generazioni presenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, tra memoria e nuove minacce: il rito civile contro la mafia

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