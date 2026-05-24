Palazzi giardini antichi e scuderie Riscoprire gratis le dimore storiche

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si è svolta un’iniziativa che permette di visitare gratuitamente palazzi storici, giardini antichi e scuderie. Le dimore, spesso poco frequentate e sconosciute ai più, sono state aperte al pubblico per un giorno. Le visite hanno permesso di scoprire ambienti ricchi di dettagli architettonici e storici, offrendo un’occasione di conoscere luoghi di grande fascino che solitamente restano chiusi al pubblico.

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