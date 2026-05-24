palazzi giardini antichi e scuderie riscoprire gratis le dimore storiche

Oggi si è svolta un’iniziativa che permette di visitare gratuitamente palazzi storici, giardini antichi e scuderie. Le dimore, spesso poco frequentate e sconosciute ai più, sono state aperte al pubblico per un giorno. Le visite hanno permesso di scoprire ambienti ricchi di dettagli architettonici e storici, offrendo un’occasione di conoscere luoghi di grande fascino che solitamente restano chiusi al pubblico.

Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. Un’occasione che si conretizza grazie alla Giornata Nazionale Dimore Storiche. Ma ecco gli appuntamenti: oggi a Ferrara e Voghiera tre aperture gratuite. Saranno aperti gratuitamente tre gioielli: Palazzo Santini-Sinz e Villa Masotti a Ferrara, e Villa Contessa Massari a Gualdo (Voghiera). L’occasione, come detto, è di quelle uniche: poter scoprire e ammirare da vicino tre luoghi caratteristici del territorio ricchi di storia e cultura. Così commenta Beatrice Fontaine, presidente Adsi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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