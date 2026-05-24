Pakistan bomba esplode vicino a un treno | muoiono 23 persone

Da lapresse.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Pakistan, un'esplosione vicino a un treno ha causato la morte di 23 persone. L'incidente si è verificato mentre il treno stava attraversando una zona urbana. Non sono stati forniti dettagli sull’origine dell’attentato o sulle eventuali responsabilità. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. Non sono state segnalate altre persone ferite o danni ingenti a infrastrutture nelle prime ricostruzioni.

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Pakistan sconvolto da un attentato terroristico. Mentre un treno passeggeri attraversava la città di Quetta, nel sud-ovest del Paese, un kamikaze ha fatto esplodere un veicolo imbottito di esplosivo nei pressi di una linea ferroviaria, uccidendo almeno 23 persone e ferendone oltre 70, secondo quanto riferito dalle autorità. La forza dell’esplosione ha causato il ribaltamento e l’ incendio di due vagoni del treno, sollevando in aria un denso fumo nero. L’attacco è avvenuto in una zona dove solitamente sono di stanza le forze di sicurezza; l’esplosione ha danneggiato gravemente diversi edifici vicini e distrutto più di una dozzina di veicoli parcheggiati lungo la strada, come mostrano le immagini che vi proponiamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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