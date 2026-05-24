Nel sud-ovest del Pakistan, una bomba esplosa vicino a un binario ferroviario mentre un treno passeggeri transitava in città. L'esplosione ha causato il ferimento di oltre 20 persone. Nessuna rivendicazione è stata ancora comunicata. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e hanno avviato operazioni di soccorso sul luogo dell'esplosione.

Domenica, nel sud-ovest del Pakistan, una potente bomba è esplosa vicino un binario ferroviario mentre un treno passeggeri attraversava la città di Quetta. Nell’incidente, che ha scatenato panico e caos, sono rimaste ferite più di venti persone. La forza dell’esplosione ha causato il ribaltamento e l’incendio di due vagoni del treno, provocando un denso fumo nero che si è alzato nell’aria, come mostrano i video della scena diffusi online. E’ avvenuto in un’area utilizzata dalle forze di sicurezza, danneggiando gravemente diversi edifici vicini e distruggendo i veicoli parcheggiati lungo la strada. Babar Yousafzai, funzionario del governo del Balochistan, ha confermato l’attacco, ma non ha fornito ulteriori dettagli, affermando che le autorità stanno ancora indagando. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pakistan, bomba esplode vicino a un binario del treno: ferite oltre 20 persone

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