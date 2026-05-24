Pakistan attentato kamikaze alla stazione | almeno 23 vittime

Notizia in breve

Un attentato kamikaze alla stazione ferroviaria in Pakistan ha provocato almeno 23 vittime. L’esplosione ha fatto ribaltare e incendiato due vagoni del treno. Non sono stati ancora forniti dettagli sul responsabile o sulle modalità dell’attacco. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno assistendo le persone coinvolte. La zona è stata chiusa e sono stati dispiegati i soccorritori per recuperare i feriti e gestire le conseguenze dell’esplosione.