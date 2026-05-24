Pakistan attentato kamikaze alla stazione | almeno 23 vittime
Un attentato kamikaze alla stazione ferroviaria in Pakistan ha provocato almeno 23 vittime. L’esplosione ha fatto ribaltare e incendiato due vagoni del treno. Non sono stati ancora forniti dettagli sul responsabile o sulle modalità dell’attacco. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno assistendo le persone coinvolte. La zona è stata chiusa e sono stati dispiegati i soccorritori per recuperare i feriti e gestire le conseguenze dell’esplosione.
Un attentatore suicida ha fatto esplodere un veicolo carico di esplosivi vicino a una linea ferroviaria mentre un treno passeggeri attraversava domenica la città di Quetta, nel Pakistan sud-occidentale, uccidendo almeno 23 persone e ferendone oltre 70, hanno dichiarato le autorità. La forza dell’esplosione ha fatto ribaltare e incendiare due vagoni del treno, sprigionando un denso fumo nero nell’aria, secondo i video condivisi online. L’attacco è avvenuto in una zona normalmente presidiata dalle forze di sicurezza, causando gravi danni a diversi edifici vicini e distruggendo più di una dozzina di veicoli parcheggiati lungo la strada, secondo testimoni e immagini diffuse sui social media. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Suicide Bomb Attack In Northwestern Pakistan Caught On Camera | Raw Visuals From Bannu
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