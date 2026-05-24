Un attentato suicida ha colpito un treno militare a Quetta, in Pakistan, causando almeno 24 morti. Domenica un’autobomba è esplosa vicino ai binari ferroviari, danneggiando il convoglio che trasportava personale militare. L'esplosione ha provocato un grande incendio e danni significativi al treno. Le autorità stanno indagando sull'attacco e non sono state fornite ancora informazioni su eventuali responsabilità. Nessuna vittima è stata ancora identificata ufficialmente.

È un attacco sucida quello avvenuto a Quetta, in Pakistan. Domenica un’autobomba è esplosa in prossimità dei binari ferroviari, colpendo un treno che trasportava personale militare. L’attacco ha provocato la morte di decine di persone, se ne contano al momento almeno 24. Tra le vittime dell’attentato in Pakistan figurano soprattutto donne e bambini. Il treno, al momento dell’esplosione, stava attraversando Chaman Phatak, situato nella capitale regionale Quetta. I filmati e le immagini ritraggono l’impatto disastroso dell’esplosione, in cui è possibile osservare ammassi di macerie intorno ai vagoni ferroviari e automobili carbonizzate. Il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, a seguito della notizia ha condannato duramente l’«atroce esplosione di bomba», mostrano estrema vicinanza alle famiglie delle vittime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pakistan, attentato contro un treno a Quetta: si contano almeno 24 morti

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Pakistan BREAKING: Bomb Blast on Quetta Train Kills 24; Balochistan Outfit Claims Responsibility

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