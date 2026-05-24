Il primo tempo della partita tra Torino e Juve si è concluso con alcune valutazioni chiare sui protagonisti. La redazione ha assegnato i voti ai giocatori, distinguendo tra chi si è distinto e chi, invece, ha deluso. Le pagelle evidenziano i migliori e i peggiori in campo, offrendo un quadro immediato delle prestazioni fino all’intervallo. La sessione di analisi si concentra sui primi 45 minuti di gioco, senza considerare eventuali sviluppi successivi.

Goretzka si allontana dalla Juve: vertice imminente tra il tedesco e quel club di Serie A! Gli aggiornamenti Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in pole. Ma non è l’unico nome Chance da titolare per Holm nel derby di Torino, si gioca anche il riscatto: la Juve deve puntarci per il futuro? Cosa dicono i numeri Openda ai saluti, il destino del belga è già segnato: questa sera contro il Torino la sua ultima con la Juve. Rivelazione Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Torino Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo

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LA DECIDE ZIELLO! È SUCCESSO DI TUTTO! CI SARANNO POLEMICHE! INTER-JUVENTUS 3-2

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