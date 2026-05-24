Nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Fredrik Dversnes Lavik ha ottenuto il miglior piazzamento tra i fuggitivi, con un punteggio di 9. Marcellusi e Maestri esprimono delusione per alcune performance, mentre Magnier si conferma come il miglior sprinter della corsa. I risultati di questa tappa riflettono le differenze di livello tra i corridori in fuga e il gruppo principale, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026. Quindicesima tappa, domenica 24 maggio Fredrik Dversnes Lavik, 9: non è un fenomeno, ma vanta un palmares di tutto rispetto e di ben altra caratura rispetto agli altri tre compagni di fuga. Dopo aver vinto una tappa alla Artic Race of Norway ed alla Tirreno-Adriatico, il norvegese celebra a 29 anni la perla più importante della carriera. Ha dominato lo sprint nonostante lo abbia affrontato in testa, dunque in posizione non ottimale. Ma aveva troppe più energie rispetto agli avversari. Mirco Maestri, 8: come l’anno scorso a Cesano Maderno, culla a lungo il sogno di vincere una tappa al Giro d’Italia, ma non va oltre la seconda posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: i rimpianti di Marcellusi e Maestri, Magnier si conferma miglior sprinter

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