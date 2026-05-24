Il derby della Mole si è concluso con un pareggio 2-2 tra Torino e Juventus nell'ultima giornata di Serie A. La Juventus ha subito una rimonta dopo aver portato avanti, ma non è riuscita a vincere. La partita ha determinato la classifica finale senza qualificazioni in Champions League per entrambe le squadre. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori in campo.

Voti, top e flop del derby della Mole, valido per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A. La doppietta di Vlahovic non basta ai bianconeri nella stracittadina della Mole La Juve di Spalletti fuori dalla Champions (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Torino-Juve. TORINO TOP: Casadei 7,5 – Suona la carica per i granata con il suo ingresso in campo. Dà speranza al Torino con la capocciata che dà un po’ di pepe alla stracittadina e nel finale mette lo zampino anche sul 2-2 firmato da Adams. Ingresso decisivo. FLOP: Zapata 4,5 – Macchinoso e inconcludente in area bianconera. Si pesta i piedi con Simeone, senza riuscire ad aggirare l’attenta guardia di Gatti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Torino-Juventus 2-2: Spalletti rimontato nel derby e senza Champions

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