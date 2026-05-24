Un condomino ha presentato un esposto alla soprintendenza riguardo ai campi di padel costruiti al posto di un giardino pubblico in via Scandicci Alto. L’esposto, firmato dall’avvocato Andrea Mazzini, segnala che l’area ritenuta soggetta a tutela è stata trasformata in un campo sportivo. Il giardino, che faceva parte di un intervento di urbanizzazione, è stato sostituito con le strutture per il padel.

Campi di padel al posto del giardino pubblico in via Scandicci Alto, esposto alla soprintendenza. A presentarlo uno dei condomini del blocco ex Margheri (del quale il giardino rappresentava un intervento a scomputo degli oneri di urbanizzazione), l’avvocato Andrea Mazzini. "Il tendone esistente – ha detto Mazzini – e quello da montare sono identici a quelli dichiarati abusi a Forte dei Marmi, proprio perché previsti in una zona soggetta a tutela paesaggistica. Vorremmo capire come il Comune di Scandicci abbia autorizzato tutto questo senza considerare l’impatto visivo, acustico, ambientale e le legittime esigenze di 300 cittadini che abitano... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Padel al posto del giardino. Esposto alla soprintendenza: "Zona soggetta a tutela"

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