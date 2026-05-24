Otto donne si sono aggiunte alla Fidapa, portando il numero totale di socie. La Federazione italiana donne arti professioni affari ha così ampliato la propria rappresentanza. I nuovi membri sono entrati nel club in un momento di crescita dell’associazione. La loro adesione è stata ufficializzata nelle recenti iscrizioni. La Fidapa continua a rafforzare la propria presenza tra le professioniste e le arti.

Otto nuove socie per la Fidapa, la Federazione italiana donne arti professioni affari. I nuovi ingressi si sono avuti qualche sera fa, durante la suggestiva cerimonia delle candele (la 33ª), alla presenza della presidente Distretto centro Laura Giannuzzi, della past president Grazia Marino e della tesoriera Maria Cristina Ciaffi e in rappresentanza del Comune di Carrara l’assessore Gianmaria Nardi. Questi i nomi delle new entries, professionalità che vanno ad aggiungersi al già nutrito ventaglio di Fidapa: Rosanna Conti, responsabile commissione tributaria, Alessandra Ferrara, bancaria, Nicoletta Gigli, cardiologa, Annalisa Cenderelli, referente Aisf, Annarita Ceccarelli, agente immobiliare, Manola Caribotti, artista, Marie Josè Dilsizian, ex insegnante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Otto new entries nel club. La Fidapa ingrossa le file

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“I Can’t Wait” di Bob Sinclar è la più ascoltata in radio tra le new entries della settimanaTra le nuove entrate più ascoltate questa settimana nelle radio italiane c’è il brano “I Can’t Wait” di Bob Sinclar, che si posiziona in cima alla...

Roberta Martucci, si scava su audio e file. Scomparsa nel Salento nel 1999: «La tecnologia per riaprire il caso»Roberta Martucci è scomparsa nel Salento nel 1999, e da allora il caso rimane irrisolto.