Ottanta anni di voto alle donne una serata speciale al Dragoni Si proietta il docufilm Senza Rossetto

Prosegue la rassegna di eventi promossa dal Comune di Meldola per celebrare due tappe fondamentali della nostra storia democratica: gli ottant’anni della Repubblica Italiana e gli ottant’anni del voto alle donne. Giovedì 28 maggio, alle ore 20,45, il teatro Dragoni, in via XXIV Maggio, ospiterà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Sanremo 2026 - Gianna Capaldi Pratesi, tra le prime donne a votare

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