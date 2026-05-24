Il settore delle ostriche italiane chiede un piano nazionale dedicato e un marchio di qualità per promuovere la vendita. Le ostriche prodotte nel paese hanno raggiunto standard elevati, paragonabili a quelli francesi. La proposta mira a sostenere il turismo e valorizzare il prodotto locale attraverso un’identità riconoscibile. Attualmente, non esiste un marchio ufficiale che certifichi l’origine e la qualità delle ostriche italiane.

Dalla richiesta di un piano nazionale di settore a un marchio di qualità che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane che hanno raggiunto un livello elevato, che niente ha da invidiare alla vicina Francia. "Sono queste le direttrici su cui lavorare. In questo modo faremo capire anche agli italiani che si tratta di un prodotto di eccellenza" ha dichiarato il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra, intervenuto ieri in occasione del convegno ’Il Futuro dell’ostrica italiana: Identità, filiera e riconoscimento di qualità’ nella cornice dell’ Italian Oyster Fest lungo passeggiata Morin. L’evento è organizzato da Camera di Commercio Riviere di Liguria, tramite la sua azienda speciale Riviere di Liguria, in collaborazione con Gal Fish Liguria, O. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ostriche made in Italy : "Un marchio nazionale per la leva del turismo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalyIl 15 aprile si svolgerà a Napoli presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36 il convegno intitolato “Finanza a servizio del Made in Italy”.

Barilla e la giornata nazionale del Made in ItalyIl 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, e molte aziende del settore alimentare organizzano eventi per coinvolgere i...

Temi più discussi: Ostriche made in Italy : Un marchio nazionale per la leva del turismo; Ostriche, dalla Liguria la strategia per la crescita della filiera; Ostricoltura/2. L'Italia è pronta al salto di qualità - EFA News; Legacoop Agroalimentare, ostricoltura potenziale economico di oltre 60 milioni.

Primo festival per le ostriche made in ItalyNasce il primo festival dedicato alle ostriche 'made in Italy'. Non solo liguri, ma anche provenienti da Sardegna, Puglia, Veneto, Emilia Romagna. E ci sarà anche un ospite in arrivo dalla Francia. ansa.it

Forza Italia, Lega e Cinque Stelle uniti dalle ostriche: ecco l’emendamento bipartisan che chiede di tagliare l’Iva sui molluschiUna passione trasversale, che unisce tutto l’arco costituzionale e riesce a far scordare le asprezze della polemica politica. Difficile dire se in nome della gola o della difesa di un rinomato ... ilfattoquotidiano.it