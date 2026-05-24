Osservatorio Giappone ed Expand per rafforzare l’Italia nel mondo

Notizia in breve

Il Gruppo Il Sole 24 ORE ha avviato due iniziative, Osservatorio Giappone e Expand, per sostenere l’export italiano. Le iniziative forniscono informazioni dettagliate sul mercato giapponese e strumenti per le imprese che vogliono espandersi all’estero. L’obiettivo è rafforzare la presenza internazionale delle aziende italiane, offrendo dati e analisi specifiche sui settori di interesse. Entrambe le iniziative sono rivolte alle imprese che intendono sviluppare strategie di internazionalizzazione.