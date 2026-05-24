Osservatorio Giappone ed Expand per rafforzare l’Italia nel mondo
Il Gruppo Il Sole 24 ORE ha avviato due iniziative, Osservatorio Giappone e Expand, per sostenere l’export italiano. Le iniziative forniscono informazioni dettagliate sul mercato giapponese e strumenti per le imprese che vogliono espandersi all’estero. L’obiettivo è rafforzare la presenza internazionale delle aziende italiane, offrendo dati e analisi specifiche sui settori di interesse. Entrambe le iniziative sono rivolte alle imprese che intendono sviluppare strategie di internazionalizzazione.
L’export come motore dell’economia, con l’industria che dimostra di saper vincere sui mercati, come prova quel +7,4% di marzo. Ma davanti all’incertezza globale occorre fare squadra. È stato il filo rosso del dibattito nell’evento “La sfida dell’export italiano in un mondo sempre più instabile”, che si è svolto al Festival dell’Economia di Trento. «Il nostro paese mantiene e migliora le posizioni nel commercio internazionale, merito dello spirito di sacrificio degli imprenditori, del governo nell’aprire rapporti diplomatici, nell’azione congiunta del sistema Italia, Cdp, Sace, Simest e Ice, con il coordinamento del Mase. L’Ice è al fianco delle imprese: nel 2025 abbiamo organizzato 930 iniziative in 108 mercati, accompagnando all’estero 6. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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