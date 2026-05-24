In meno di 24 ore, l’ospedale ha effettuato circa dieci interventi di emergenza, tra cui traumi, incidenti sul lavoro, emergenze neurochirurgiche e vascolari, oltre a trapianti. Diversi reparti sono stati coinvolti nelle operazioni di urgenza, con il personale che si è concentrato su i casi più critici. La situazione ha messo sotto pressione il sistema di emergenza del presidio, che ha gestito un alto numero di interventi salvavita in un breve periodo.

Traumi, incidenti sul lavoro, emergenze neurochirurgiche e vascolari e trapianti: una decina di urgenze trattate in meno di 24 ore all’interno del presidio ‘Torrette’ dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Coinvolte una serie di equipe e, nel complesso, una quarantina tra chirurghi, medici, anestesisti, infermieri, tecnici di sala, oss. Il Dea (Dipartimento Emergenza e Accettazione) e il Blocco Operatorio hanno lavorato in perfetta sinergia, supportati dai team multidisciplinari di Chirurgia della Mano, Neurochirurgia, Chirurgia dei Trapianti, Chirurgia Vascolare e dalle Terapie Intensive. La pressione è stata massima: nella notte, è stato necessario il richiamo in servizio di tutti gli anestesisti reperibili e dei relativi team infermieristici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ospedale sotto pressione. In 24 ore 10 interventi salvavita: "Tanti reparti in prima linea"

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Torrette, ospedale sotto pressione: oltre dieci interventi salvavita in 24 ore | Cronache Ancona x.com

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