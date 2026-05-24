L'ospedale di Caserta è stato condannato a pagare i salari arretrati ai propri dipendenti, nonostante le procedure interne avessero creato confusione sui pagamenti. Le sentenze hanno stabilito che il pagamento è dovuto, anche se ci sono state irregolarità nel calcolo degli importi. I lavoratori avevano presentato cause legali a causa di errori nel conteggio delle retribuzioni, che hanno portato a richieste di risarcimento.

? Punti chiave Perché l'ospedale deve pagare i lavoratori nonostante le sue procedure interne?. Quali errori di calcolo hanno spinto i dipendenti a fare causa?. Quanto pesano queste spese legali sulla gestione del servizio sanitario locale?. Come farà l'amministrazione a evitare nuovi contenziosi sistematici con il personale?.? In Breve Ospedale deve pagare oltre 8.000 euro di spese legali e capitali per maggio 2026.. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riconosce compensi per festivi infrasettimanali ai dipendenti.. Ricorsi coinvolgono lavoratori identificati con iniziali F.D., B.A., C.A., I.P. e T.C.. Spese legali per le quattro sentenze variano tra 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale Caserta: sentenze obbligano a pagare i lavoratori

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