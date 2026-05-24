A Osimo è iniziato il calendario delle sagre con l'apertura della festa del Leone a Campocavallo. La manifestazione coinvolge diverse località e rappresenta il primo evento di una serie che si svolgeranno nel territorio. La sagra del Leone segna l'avvio di un programma ricco di iniziative che proseguiranno nelle prossime settimane. La manifestazione si svolge secondo un calendario ufficiale predisposto dagli organizzatori.

A Osimo è pronto a partire il tanto atteso calendario delle sagre che vanta un numero da record a livello marchigiano. Nonostante le difficoltà a livello organizzativo, grazie all’impegno di tanti volontari, le sagre si faranno, tutte o quasi, anche quest’anno. Si comincia dal 5 al 7 giugno con la sagra del Leone a Campocavallo, dall’11 al 14 San Biagio in Festa nel piazzale parrocchiale, dal 19 al 21 Sagra dello Spritz a Campocavallo e dal 25 al 28 Sagra del Vincisgrassi in piazzale Europa. Poi dal 3 al 5 luglio Festa della Sangria a Casenuove, dal 10 al 12 sagra della grigliata al campo sportivo di Passatempo, dal 17 al 19 Sagra dello spaghetto a Campocavallo, dal 24 al 26 festa del mojito al campo sportivo dell’Abbadia e il 30 e 31 per finire l’1 e il 2 agosto la festa del Covo a Campocavallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Osimo, al vie la sagre: si comincia da quella del Leone a Campocavallo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comincia la stagione delle sagre. Pro Loco Alidosiana in fermento. La festa dei fiori apre il calendarioÈ iniziata la stagione delle sagre con la festa dei fiori che apre il calendario a Castel del Rio.

Ragazza rapita e frustata per le vie del Pakistan da militanti armati: “Si era vestita da maschio”Una giovane ragazza è stata rapita e frustata da militanti armati nelle strade di una provincia del Pakistan.

Si parla di: Osimo, al vie la sagre: si comincia da quella del Leone a Campocavallo.

Confermate tutte le sagre del territorio. Si inizia oggi con quella di San BiagioNonostante le difficoltà a livello organizzativo, grazie all’impegno di tanti volontari, il calendario delle sagre è confermato anche quest’anno a Osimo, uno dei più ricchi e longevi delle Marche, in ... ilrestodelcarlino.it

Il calendario delle Sagre è pronto. Tutte salve, si inizia da San BiagioA Osimo è già pronto, in anticipo, il tanto atteso calendario delle sagre che vanta un numero da record a livello marchigiano. Nonostante le difficoltà a livello organizzativo, grazie all’impegno di ... ilrestodelcarlino.it