L’Europa deve unire gli sforzi per sviluppare politiche industriali efficaci e rendere le imprese più competitive. La priorità è l’energia, che richiede un’azione coordinata a livello continentale. Inoltre, si evidenzia l’importanza di affrontare la questione giovanile, creando opportunità per i giovani. La creazione di condizioni favorevoli per le imprese è al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di rafforzare il settore industriale europeo.

Creare le condizioni per rendere le imprese competitive. La priorità dell’energia, una politica industriale europea, la questione giovani. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha affrontato ad ampio raggio le questioni che riguardano la competitività del paese, rispondendo alle domande del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, nell’intervista che ha concluso il Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing, per conto della provincia autonoma di Trento. «L’industria italiana è penalizzata dagli alti costi dell’energia, abbiamo un gap che ci vede al 27° posto nella Ue. Questo è un problema, speriamo che si riesca a trovare una soluzione per Hormuz e che il conflitto possa finire. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Orsini: energia priorità, l’Europa si unisca su politiche industriali vere

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