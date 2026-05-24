Al termine del Festival dell’economia di Trento, il presidente di Confindustria ha dichiarato che la questione di Hormuz rappresenta la priorità. Durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza di questa zona strategica, senza approfondire ulteriori dettagli. La sua dichiarazione si è concentrata sulla rilevanza geopolitica e sulle possibili implicazioni per l’economia internazionale. Non sono stati forniti altri commenti o spiegazioni sul tema.

Lungo intervento del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in chiusura al Festival dell’economia di Trento. Orsini ha toccato vari temi, partendo dalla priorità della riapertura dello Stretto di Hormuz per tenere sotto controllo il capitolo energia. “I rischi per l’economia sono molto importanti e per i rimedi la lista è lunga. Ora il problema è la priorità. Adesso leggiamo solo dichiarazioni. Speriamo che comunque si riesca a trovare una soluzione a Hormuz – ha sottolineato Orsini – perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari ma non da oggi. E’ un nodo per il nostro Paese. Come Confindustria restiamo convinti che ci serva un mercato unico europeo dell’energia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Orsini al Festival dell’economia di Trento: “Hormuz è la priorità”

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Orsini: energia, riapertura Hormuz una priorità. Agire contro concorrenza dello Stato cinese.

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