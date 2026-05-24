Oroscopo lunedì 25 maggio 2026 di Ginny | Pesci e Sagittario si sentono incompresi

Lunedì 25 maggio 2026, la Luna in Vergine influenzerà l’umore di alcuni segni, in particolare Pesci e Sagittario, che si sentiranno più incompresi del solito. La posizione della Luna porterà sensazioni di insoddisfazione e difficoltà nel comunicare i propri sentimenti. Nessun evento particolare è stato segnalato, ma l’aspetto astrale influenzerà le emozioni di queste due tipologie di segni durante tutta la giornata.

La Luna in Vergine nell'oroscopo di lunedì 25 maggio 2026 rende la giornata ancora più carica di prestazioni: che siano ansie o siano successi, dipende tutto dall'oroscopo!. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo della Settimana 18-24 Maggio 2026: 3 Pianeti Cambiano Segno!

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