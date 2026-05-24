Oroscopo della settimana dal 25 al 31 Maggio 2026
Dal 25 al 31 maggio 2026, i pianeti si muovono con transiti che influenzano i segni zodiacali, anche se in modo meno evidente rispetto alle settimane passate. La posizione dei pianeti suggerisce un periodo di attività più contenuta, con movimenti che si sviluppano nel profondo e non si manifestano immediatamente. La configurazione planetaria si concentra su aspetti interni e riflessivi, senza grandi cambiamenti visibili in superficie.
Transiti Planetari dal 25 al 31 Maggio 2026 La settimana dal 25 al 31 maggio 2026 porta un cielo apparentemente più silenzioso rispetto ai grandi cambiamenti dei giorni precedenti, ma in realtà lavora in profondità. Il tema centrale è la verità che emerge: ciò che è rimasto sospeso, nascosto o non detto tende a venire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Oroscopo settimanale dal 31 Marzo al 6 Aprile 2025 segno per segno. Oroscopo settimanale dal 7 al 13 Aprile 2025 segno per segno. Oroscopo settimanale dal 14 al 20 Aprile 2025 segno per segno. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Oroscopo della Settimana dal 25 al 31 maggio 2026
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