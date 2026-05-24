Tra il 25 e il 31 maggio, la settimana si caratterizza per un periodo in cui si consiglia cautela prima di prendere decisioni. La presenza della Luna Blu in Sagittario segna un momento di particolare attenzione nelle questioni legate a lavoro e finanze.

Ci sono settimane che chiedono prima di concedere, e quella tra il 25 e il 31 maggio è una di queste. Il punto più ruvido cade martedì 26: lo stesso cielo che dà peso e lucidità alle decisioni — il Sole in flusso armonico con Plutone — porta anche, con Marte, la tentazione del braccio di ferro. Conta come si incanala quella forza, non quanta se ne ha. Poi, sul finale, l'orizzonte si allarga: domenica 31 la seconda Luna Piena del mese, la Luna Blu in Sagittario, riaccende il tema della verità e della direzione. Mette alla prova a metà strada, e dà respiro a chi arriva in fondo con le idee chiare. A cura di Eryx Aggiornato il 24 maggio... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana, 25-31 maggio 2026: lavoro, denaro e la Luna Blu in Sagittario

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