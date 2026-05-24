Oro illegale colpo alla rete criminale | 7,5 milioni sequestrati

Le forze dell'ordine hanno sequestrato 7,5 milioni di euro in oro illegale, smantellando una rete criminale. Sono stati arrestati alcuni orafi di Sandrigo e Breganze, coinvolti in attività illecite legate alla falsificazione e al riciclo di oro. L'oro illegale veniva trasformato in metallo pronto per essere esportato all'estero, attraverso operazioni di falsificazione di documenti e di produzione di oggetti con oro di provenienza illecita.

? Domande chiave Chi sono gli orafi di Sandrigo e Breganze coinvolti nell'arresto? Come faceva l'oro illegale a diventare metallo pronto per l'estero? Perché il tribunale di Vicenza ha preso il controllo dell'inchiesta? Quali altri nodi della rete criminale si nascondono nel distretto vicentino??? In Breve Due orafi di Sandrigo e Breganze sono attualmente agli arresti domiciliari. Il gip Enrico Zuccon ha trasferito le indagini dal tribunale di Verona a Vicenza. La rete coinvo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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O Cartel de Cali: O Cartel de Derrubou Pablo Escobar

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