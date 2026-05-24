Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | a Milano arriva la fuga Trionfa Dversnes Lavik davanti a tre italiani

Notizia in breve

A Milano, si è conclusa la tappa del Giro d’Italia con una fuga che si è risolta in una vittoria. Tra i fuggitivi, ha prevalso Lavik, che ha preceduto tre italiani. La corsa, inizialmente prevista come volata, ha preso tutt’altra piega a causa delle dinamiche di gara. La decisione finale è arrivata in strada, senza ulteriori ripensamenti. I tre italiani sono arrivati a ridosso del vincitore, completando il podio.