Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | a Milano arriva la fuga Trionfa Dversnes Lavik davanti a tre italiani
A Milano, si è conclusa la tappa del Giro d’Italia con una fuga che si è risolta in una vittoria. Tra i fuggitivi, ha prevalso Lavik, che ha preceduto tre italiani. La corsa, inizialmente prevista come volata, ha preso tutt’altra piega a causa delle dinamiche di gara. La decisione finale è arrivata in strada, senza ulteriori ripensamenti. I tre italiani sono arrivati a ridosso del vincitore, completando il podio.
Doveva essere volata, ma l’insindacabile verdetto della strada ha riservato una conclusione decisamente diversa da quella più attesa. Il norvegese Fredrik Dversnes Lavik della Uno-X Mobility vince in volata la quindicesima tappa del Giro d’Italia, Voghera-Milano di 157 chilometri. Il corridore scandinavo brucia allo sprint Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta e Martin Marcellusi della Bardiani CSF 7 Saber. I tre, insieme a Mattia Bais, sono protagonisti della fuga di giornata e riescono ad arrivare fino in fondo anche grazie a un’azione del gruppo poco efficace. Il gruppo dei velocisti arriva al traguardo con un ritardo di 57”. A regolarlo Paul Magnier della Soudal Quick-Step che grazie al piazzamento ottenuto scavalca Jhonatan Narvaez della UAE Team Emirates-XRG e si riprende la maglia ciclamino. 🔗 Leggi su Oasport.it
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