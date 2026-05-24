Nel Gran Premio del Canada 2026, disputato a Montreal, Antonelli ha dominato con una vittoria convincente. Russell ha concluso fuori dai punti, mentre Hamilton si è piazzato sul podio. La gara ha visto un confronto serrato tra i piloti, con Antonelli che ha preso il comando fin dall'inizio e ha mantenuto la leadership fino al traguardo. La corsa si è svolta sul circuito cittadino, caratterizzato da numerosi sorpassi e cambi di posizione.

Oggi è andato in scena il GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra nordamericana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale dopo la disputa della Sprint Race di ieri. Kimi Antonelli ha vinto il GP del Canada e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, allungando ulteriormente in testa alla classifica generale e facendo volare tutti gli appassionati italiani, che ora sognano davvero la magia con un pilota del Bel Paese e non più con la Rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Canada 2026: Antonelli pirotecnico, vittoria da maestro. Russell ko, Hamilton sul podio

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F1, GP Cina: Kimi Antonelli (Mercedes) 1°, prime parole e lacrime dopo la vittoria a Shanghai

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