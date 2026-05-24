Quest'estate, negli oratori della diocesi ambrosiana, ci saranno circa 42.000 animatori che si prenderanno cura di circa 240.000 bambini. Nella città di Milano, sono previsti circa 9.000 animatori distribuiti tra i vari spazi di aggregazione. In totale, gli oratori sono 937, distribuiti su tutto il territorio di riferimento. Questa organizzazione coinvolge un ampio numero di giovani e adulti impegnati nelle attività di animazione estiva.

Saranno 42mila gli animatori nei 937 oratori ambrosiani questa estate, novemila solo nella città di Milano. Dovranno prendersi cura di circa 250mila bimbi iscritti, insieme a educatori e sacerdoti. Sono i numeri dell’oratorio feriale che quest’anno sarà dedicato a “Bella Fra! Guardate a lui e sarete raggianti”, ovvero a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, nell’ottavo centenario della morte. Venerdì sera, in piazza Duomo, l’ arcivescovo Mario Delpini ha consegnato il mandato educativo a tremila ragazzi. Tra loro - collegata in diretta - anche Francesca, una delle studentesse ferite nel rogo di Crans Montana che ha portato il suo audio-messaggio agli educatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oratorio feriale, numeri e volti: "Noi, animatori di 240mila bimbi"

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