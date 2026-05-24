Un operaio di 50 anni ha subito l’incidente ieri mattina a Chignolo Po, in via San Mauro. Il suo braccio è rimasto incastrato in un macchinario, provocandogli gravi ferite. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La persona è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

CHIGNOLO PO (Pavia) Braccio schiacciato nel macchinario. Sono le gravi conseguenze riportate da un operaio 50enne nell’infortunio sul lavoro avvenuto ieri mattina, poco prima delle 10, in via San Mauro a Chignolo Po. I soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sono intervenuti con ambulanza e auto medica, in codice rosso per la riferita gravità dell’accaduto, nello stabilimento della ditta Caltek, che si occupa di lavorazione di materie plastiche, specializzata nel settore dei film in Pet e Pvc. Le condizioni del ferito sono in effetti risultate gravi, per un trauma da schiacciamento al braccio, senza mettere a rischio la sopravvivenza del lavoratore, che è stato poi trasportato con l’ambulanza in codice giallo all’ospedale di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operaio col braccio incastrato nel macchinario

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BRAÇO PRESO NA MÁQUINA: O SEGUNDO QUE MUDOU UMA VIDA

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