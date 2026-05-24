Openda ai saluti il destino del belga è già segnato | questa sera contro il Torino la sua ultima con la Juve Rivelazione

Notizia in breve

L’attaccante belga lascerà la Juventus dopo la partita contro il Torino, che sarà la sua ultima in maglia bianconera. La separazione dal club è ormai definita e il derby di Torino rappresenta il suo addio ufficiale alla squadra. Non sono stati comunicati dettagli sul suo futuro o sui tempi della cessione. La decisione di lasciare il club è ormai definitiva e la partita di questa sera segna il suo addio ufficiale.