OPEN ART all' Atelier Controsegno | Virgilio & Mariniello

Domenica 31 maggio 2026, l’Atelier Controsegno ospiterà la seconda giornata della rassegna OPEN ART – WORK & EXHIBITION, con orario dalle 11:00 alle 19:00. L’evento prevede l’esposizione di opere di artisti, coinvolgendo il pubblico in un momento dedicato all’arte contemporanea. La manifestazione si svolgerà presso l’atelier, che invita i visitatori a partecipare a incontri tra artisti e pubblico durante tutta la giornata.

Domenica 31 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle 19.00, Atelier Controsegno prosegue con la sua nuova rassegna: OPEN ART – WORK & EXHIBITION, un’esperienza da vivere, una giornata interamente dedicata all’incontro tra artisti, opere e pubblico. Gli artisti protagonisti sono Silvana Virgilio e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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