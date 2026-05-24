Tra Bolzano e Trento, le temperature hanno raggiunto i 32°C a causa dell'assenza di vento, che riduce la dispersione del calore. Le temperature sono superiori di diversi gradi rispetto alla media stagionale, aumentando la sensazione di caldo intenso nelle zone di pianura. La mancanza di ventilazione contribuisce a rendere più percepibile il calore elevato.

? Domande chiave Come influenzerà l'assenza di vento la percezione del caldo in pianura?. Perché le temperature sono così superiori alla media stagionale attuale?. Quale fenomeno atmosferico blocca le perturbazioni per tutta la prossima settimana?. Dove si registreranno i picchi termici più intensi nelle prossime ore?.? In Breve Picchi di 31°C registrati ad Alessandria e Alghero, mentre Roma tocca i 30°C.. Afa accentuata in pianura per assenza di ventilazione e ristagno termico.. Stabilità anticiclonica prevista per l'intera prima parte della prossima settimana.. Temperature a Bolzano e Trento superiori alle medie stagionali del 24 maggio.. Bolzano e Trento registrano oggi 24 maggio temperature di 32°C, mentre l’alta pressione mantiene il soleggiamento su tutta la penisola italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ondata di caldo: il termometro sale a 32°C tra Bolzano e Trento

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