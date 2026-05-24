Il Valencia ha ceduto il talento Montero all’Olympiacos, che lo ha prelevato dal club spagnolo. Il giocatore, giovane e promettente, si è trasferito al Pireo. La squadra greca ha completato l’operazione, mentre il Valencia si prepara a trovare un sostituto. Il club spagnolo sta valutando diversi profili per coprire la perdita del suo talento.

? Punti chiave Come farà il Valencia a sostituire il talento di Montero?. Chi è il profilo che il club spagnolo punta per Shorts?. Perché l'Olympiacos ha anticipato la concorrenza per il giovane dominicano?. Quali conseguenze avrà questo colpo sulla gerarchia della EuroLega?.? In Breve Valencia valuta TJ Shorts per sostituire il playmaker dominicano classe 2003.. L'Olympiacos punta a rinforzare il backcourt dopo tredici anni dal titolo europeo.. Montero ha conquistato il premio miglior giocatore dei playoff EuroLega.. Il Valencia cerca un profilo esperto dopo il secondo posto in classifica.. Il ventiduenne Jean Montero è prossimo al trasferimento all’Olympiacos, con il club del Pireo che punta a consolidare la propria supremazia europea proprio mentre si avvicina la finale decisiva per il titolo di EuroLega. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olympiacos punta su Montero: il talento del Valencia vola al Pireo

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