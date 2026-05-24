Oltre una rissa alla settimana | stavolta coinvolti in dieci in via Lazzaretto vecchio

Da triesteprima.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata del 23 maggio, intorno alle 22, circa dieci giovani sono stati coinvolti in una rissa tra via del Lazzaretto vecchio e via dei Burlo, a Trieste. L’episodio si è verificato durante il sabato sera e ha visto i partecipanti scambiarsi calci e pugni. È la seconda rissa in una settimana nella zona, secondo quanto riportato da un quotidiano locale. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o eventuali interventi delle forze dell’ordine.

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È ancora una volta maxi rissa per il sabato sera triestino. Secondo Il Piccolo ieri sera, 23 maggio, intorno alle 22, circa dieci giovani si sono presi a calci e pugni tra via del Lazzaretto vecchio e via dei Burlo. Una persona sarebbe stata lievemente ferita al volto. A recarsi sul posto il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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