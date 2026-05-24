Oltre una rissa alla settimana | stavolta coinvolti in dieci in via Lazzaretto vecchio

Notizia in breve

Nella serata del 23 maggio, intorno alle 22, circa dieci giovani sono stati coinvolti in una rissa tra via del Lazzaretto vecchio e via dei Burlo, a Trieste. L’episodio si è verificato durante il sabato sera e ha visto i partecipanti scambiarsi calci e pugni. È la seconda rissa in una settimana nella zona, secondo quanto riportato da un quotidiano locale. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o eventuali interventi delle forze dell’ordine.