oltre ogni limite di capienza villa andreino uil in allarme

Notizia in breve

Gli istituti carcerari liguri sono già al limite della capienza e stanno ricevendo nuovi detenuti, che rischiano di aggravare la situazione. La situazione di sovraffollamento è stata segnalata da un sindacato di categoria, preoccupato per la pressione crescente sugli spazi disponibili. La struttura di Villa Andreino, in particolare, si trova a gestire un numero di ospiti superiore alla sua capacità.