Oltre ogni limite di capienza Villa Andreino Uil in allarme
Gli istituti carcerari liguri sono già al limite della capienza e stanno ricevendo nuovi detenuti, che rischiano di aggravare la situazione. La situazione di sovraffollamento è stata segnalata da un sindacato di categoria, preoccupato per la pressione crescente sugli spazi disponibili. La struttura di Villa Andreino, in particolare, si trova a gestire un numero di ospiti superiore alla sua capacità.
Gli arrivi di nuovi detenuti rischiano di aggravare ulteriormente la carenza di posti negli istituti carcerari liguri già al limite della capienza. Un problema che tocca direttamente anche il penitenziario di Spezia, da tempo nel mirino dei sindacati proprio perché costretto a fare i conti con un numero sproporzionato di ospiti e organici di polizia penitenziaria sottodimensionati rispetto alle necessità di sorveglianza. Il segretario regionale della Uil Fp polizia penitenziaria ha lanciato un nuovo appello sulla carenza degli spazi valutando anche l’effetto onda causato dall’annunciato trasferimento di detenuti dal carcere di Alessandria San Michele. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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