Oltre mille persone in piazza per Bastogi | Vogliamo case e dignità per il nostro quartiere

Oltre un migliaio di persone è sceso in corteo a Roma nord ovest ieri per chiedere maggiori servizi, case e dignità: "Anche Bastogi è Roma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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