Oggi e domani si svolgono le elezioni comunali in quasi 750 Comuni italiani, coinvolgendo oltre 6 milioni di elettori. I seggi sono aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. La tornata elettorale interessa 626 Comuni delle regioni a statuto ordinario e anche la Sicilia, dove si rinnova il sindaco di diversi Comuni. Le sfide si svolgono in diverse città, tra cui Venezia e Reggio Calabria.

Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per le elezioni comunali che coinvolgono 626 Comuni delle regioni a statuto ordinario, oltre alla Sicilia, dove si vota complessivamente per il rinnovo di quasi 750 sindaci. Alle urne oltre 6 milioni di italiani in quello che rappresenta il primo vero banco di prova politico dopo il referendum sulla giustizia e a un anno dalle prossime elezioni Politiche. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. L’eventuale turno di ballottaggio nei Comuni sopra i 15mila abitanti è fissato per il 7 e 8 giugno, in contemporanea con il voto amministrativo in Sardegna. Venezia e Reggio Calabria osservate speciali: il test per Meloni e Schlein Tra le città più attese ci sono Venezia e Reggio Calabria, considerate le sfide simbolo di questa tornata elettorale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Oltre 6 milioni di italiani al voto per quasi 750 Comuni: da Venezia a Reggio Calabria, al via le sfide elettorali

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