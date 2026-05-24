Oleksandr Usyk ha affrontato il kickboxer Rico Verhoeven in Egitto, vicino alle piramidi di Giza. Durante l’incontro, ha rischiato molto, ma è riuscito a superare le difficoltà. Alla fine, Usyk ha vinto per KO all’undicesimo round, battendo l’avversario prima del limite stabilito. La sfida si è svolta davanti a un pubblico di spettatori.

Oleksandr Usyk rischia grosso, ma alla fine esce fuori alla distanza e batte prima del limite l’olandese Rico Verhoeven di fronte alle Piramidi di Giza, in Egitto. Il fuoriclasse ucraino conserva così la sua imbattibilità tra i professionisti e difende le cinture WBC, WBA e IBF confermandosi di gran lunga il miglior peso massimo al mondo dell’ultimo decennio. Il 39enne ribattezzato The Cat aggiorna dunque il suo incredibile ruolino di marcia nella boxe professionistica (con questa sono 25 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui 16 per ko) al rientro ufficiale sul ring dieci mesi dopo la sua ultima apparizione agonistica, quando unificò per la seconda volta in carriera le quattro corone della categoria regina mandando al tappeto Daniel Dubois dopo cinque riprese a Wembley il 18 luglio 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oleksandr Usyk rischia grosso contro il kickboxer Verhoeven e la risolve con un KO all’undicesimo round

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