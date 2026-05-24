Una pioggia torrenziale di 70 millimetri in un'ora ha causato frane e strade bloccate sull'isola di Kumejima, Okinawa. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano il rischio di ulteriori smottamenti in altri comuni dell'arcipelago. La forte precipitazione ha saturato il terreno, aumentando la probabilità di nuove frane nelle prossime ore. Nessuna informazione su feriti o evacuazioni è stata ancora comunicata.

? Punti chiave Come può un terreno saturo reagire a 70 millimetri in un'ora?. Quali comuni di Okinawa rischiano nuove frane nelle prossime ore?. Perché il rischio di esondazione persisterà dopo la pioggia intensa?. Dove sono intervenute le squadre di soccorso per liberare le strade?.? In Breve 72 mm di pioggia registrati a Janado in soli sessanta minuti.. Allerta frane per i comuni di Ginowan, Urasoe, Chatan e Nishihara.. Caduta alberi e frana vicino alla scuola guida di Nakijin.. Monitoraggio livelli fiumi attivo fino alle prime luci del 24 maggio.. Settanta millimetri di pioggia in un solo’ora a Janado, nell’isola di Kumejima, hanno segnato il culmine di una perturbazione estrema che sta colpendo la prefettura di Okinawa nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Okinawa, pioggia torrenziale a Kumejima: frane e strade bloccate

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