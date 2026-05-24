Oggi a Monza e Brianza si vota ma alle urne vanno solo i politici

Oggi a Monza e Brianza si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Solo i politici sono chiamati alle urne. L’appuntamento è nella sede della Provincia di Monza, domenica 24 maggio.

Monzesi e brianzoli chiamati alle urne. Ma non tutti. A votare saranno solo i politici. L’appuntamento è per oggi, domenica 24 maggio quando, nella sede della Provincia di Monza, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Si voterà dalle 8 alle 22, mentre lo scrutinio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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