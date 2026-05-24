Oggi, 25 maggio, si celebra la festa di Maria Madre della Chiesa, subito dopo Pentecoste. La ricorrenza riconosce il ruolo di Maria come rifugio d’amore per i cristiani, un titolo stabilito dal Vangelo e voluto da Gesù. La giornata è dedicata alla venerazione della Beata Vergine Maria in questa specifica veste. La celebrazione si svolge in concomitanza con le liturgie religiose dedicate alla Madonna.

Subito dopo la Solennità di Pentecoste si celebra la Beata Vergine Maria con il titolo di Madre della Chiesa, ruolo voluto da Gesù, come apprendiamo dal Vangelo. La festa di Maria Madre della Chiesa, che si celebra oggi 9 giugno, giorno successivo alla Domenica di Pentecoste, è abbastanza recente. È stata istituita, infatti, da papa Francesco nel 2018. Già papa San Paolo VI aveva proclamato in modo solenne, promulgando l’enciclica Lumen Gentium, questo titolo rivolto alla Madonna, nel 1964. Nel 1975, poi, in occasione dell’Anno Santo della Riconciliazione, era stata proposta una messa votiva in onore alla Beata Vergine Maria con questo titolo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 25 maggio, Maria Madre della Chiesa: è rifugio d’amore per ogni cristiano

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Maria, Madre della Chiesa: Un Inno di Fede e Speranza che Tocca il Cuore

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