Oceanman Laura Adorni ed Ettore De Ambrosis conquistano la gara regina

Notizia in breve

Laura Adorni e Ettore De Ambrosis si sono aggiudicati la gara principale di 10 chilometri nell’edizione 2026 di Oceanman Cattolica, in Emilia-Romagna. La prima ha concluso la prova in 2 ore e 46 minuti, mentre il secondo ha terminato in 2 ore e 24 minuti. La competizione, attiva da sei anni, si svolge in mare e rappresenta una delle più importanti nel panorama internazionale del nuoto di lunga distanza.