Oceanman Laura Adorni ed Ettore De Ambrosis conquistano la gara regina
Laura Adorni e Ettore De Ambrosis si sono aggiudicati la gara principale di 10 chilometri nell’edizione 2026 di Oceanman Cattolica, in Emilia-Romagna. La prima ha concluso la prova in 2 ore e 46 minuti, mentre il secondo ha terminato in 2 ore e 24 minuti. La competizione, attiva da sei anni, si svolge in mare e rappresenta una delle più importanti nel panorama internazionale del nuoto di lunga distanza.
Laura Adorni in 2 ore e 46 minuti nella donne ed Ettore De Ambrosis in appena 2 ore e 24 minuti tra gli uomini hanno chiuso al primo posto la gara regina di 10 chilometri di Oceanman Cattolica Emilia Romagna ’26, una delle competizioni di nuoto in mare di riferimento nel mondo ormai da 6 anni. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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