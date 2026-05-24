obiettivo promozione salernitana brescia a voi

Questa sera alle 21 lo Stadio “Arechi“ sarà la ’calda’ cornice della semifinale di andata dei play off di serie C tra la Salernitana e l’ Union Brescia. Una sfida suddivisa in 180’, con il ritorno che si disputerà mercoledì sera al “Rigamonti“, quando verrà incoronata la squadra che potrà disputare la finale per salire in serie B che entrambe le contendenti non intendono assolutamente mancare. L’approccio con gli spareggi-promozione è stato davvero brillante per la squadra di Eugenio Corini, che nell’andata a Casarano, conclusa con un secco 3-0, ha disputato probabilmente la miglior prova stagionale. Uno slancio ritrovato che ha rilanciato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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